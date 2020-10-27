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"На більш нагальні програми":
в уряді пояснили, навіщо...

"На більш нагальні програми": в уряді пояснили, навіщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:43

"На більш нагальні програми": в уряді пояснили, навіщо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба уряду.

Дивися повний текст \"На більш нагальні програми\": в уряді пояснили, навіщо перекинули кошти онкохворим на дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:43

жадность становится все более циничной
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:08

Жадность - это так мягко .Позорище

  ruslan42212 написав:жадность становится все более циничной
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:36

а какая разница?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:43

Однако в течение девяти месяцев эти средства так и не были использованы.

В частности, не была разработана соответствующая проектно-сметная документация, не проведены тендеры и не избранные подрядчики, которые будут реализовывать проект.


И кто виноват, дядя ? Прелестно, сами накосячили и эти косяки выдали за причину почему. Видать по медицине не успели поделить сколько кому, а по дорогам уже все доли гешефта подсчитаны ;)
Igorten
 
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