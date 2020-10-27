Про це повідомляє прес-служба уряду.
Дивися повний текст \"На більш нагальні програми\": в уряді пояснили, навіщо перекинули кошти онкохворим на дороги.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:43
"На більш нагальні програми": в уряді пояснили, навіщо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"На більш нагальні програми\": в уряді пояснили, навіщо перекинули кошти онкохворим на дороги.
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:08
Жадность - это так мягко .Позорище
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:36
а какая разница?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:43
И кто виноват, дядя ? Прелестно, сами накосячили и эти косяки выдали за причину почему. Видать по медицине не успели поделить сколько кому, а по дорогам уже все доли гешефта подсчитаны
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