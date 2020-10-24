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Міжбанк: позитивних
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Міжбанк: позитивних новин для гривні не було
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:20

Міжбанк: позитивних новин для гривні не було

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок на валютному ринку пройшов досить сумбурно і без особливо позитивних новин для гривні.

Дивися повний текст Міжбанк: позитивних новин для гривні не було.
R2
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