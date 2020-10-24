Вівторок на валютному ринку пройшов досить сумбурно і без особливо позитивних новин для гривні.
Дивися повний текст Міжбанк: позитивних новин для гривні не було.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 11:20
Міжбанк: позитивних новин для гривні не було
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: позитивних новин для гривні не було.
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