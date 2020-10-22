У середу на валютному ринку не очікується значних змін в поведінці основної частини клієнтів і банків.
Дивися повний текст Міжбанк: вихід нерезидентів на ринок спрацює не на користь гривні.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 11:43
Міжбанк: вихід нерезидентів на ринок спрацює не на...
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Дивися повний текст Міжбанк: вихід нерезидентів на ринок спрацює не на користь гривні.
Додано: Сер 28 жов, 2020 11:43
Ключовим моментом статті є прогнозований обсяг операцій до 170 млн $. Пригадайте минулі місяці і роки, побачите як стрімко
він зменшуєтся. І на цьому фоні доллар продовжує зростати в ціні. Скажете феномен, ні, це чітко спланована диверсія проти держави групою ЗЕБІЛІВ при владі.
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