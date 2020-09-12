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Бензин і дизпаливо різко пішли
в ріст - думка експертів

Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:12

Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів

Пропонуємо до обговорення:
Чому так сталося - розбиралися експерти.

Дивися повний текст Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:12

в наших реалиях резко это 3-5 грн...
Slon_Nosov
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