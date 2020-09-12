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Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 12:12
Пропонуємо до обговорення:
Чому так сталося - розбиралися експерти.
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R2
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:12
в наших реалиях резко это 3-5 грн...
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 28 жов, 2020 15:32
нефть вроде не дорожает, к чему бы это повышение...?
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silver63
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:45
silver63 написав:
нефть вроде не дорожает, к чему бы это повышение...?
Она даже подешевела на 3 бакса за последние дни. Но кто же лохам скажет правду, что беня поиздержался на выборах и копилку надо пополнить.
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Ratatui
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