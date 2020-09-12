Чому так сталося - розбиралися експерти.
Дивися повний текст Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:12
Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів
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Дивися повний текст Бензин і дизпаливо різко пішли в ріст - думка експертів.
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:45
Додано: Чет 29 жов, 2020 07:53
Правильно Влюдей і так зарплати мізерні Авони щей і бензин і дизельне паливо підняють і газ ну ащо вони ці бізнесмени дипутати олігархи грошей мають великими мішкамі їм на ціни Насрати може все дорощати а про простий народ ви подумали у*** інакше не скажу бо це вже перебір на все ціни піднімаєте бо вам так хочеться а простий народ як завжди має тирпіти ...
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:21
Вуйко ты откуда свалился?
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:16
Усі дивляться на беню? Більше ніж дивно. В цих цінах на бензин закладені такі "подушки" націнок, що наприклад, ОККО дає знижку по картці 3 грн/літр +0,50 грн за ОККО pay та ще +3 грн/літр може додаватися за поїздки з blablacar. Виходить загальна знижка 6,50 грн на одному літрі, і навіть така ціна їм вигідна. В Америці ціна бензину приблизно $0,65-$0,67 за літр або $2.50 за галон. Виходить американці сплачують за 1 літр близько 19 грн, а українці- 27 грн. От і рахуйте різницю. "Дякую" усім хто обрав для нас зелену плісняву та дилетантів, нажаль за усе в житті треба платити. Шкода що заплатять чесні та порядні і зовсім не маю співчуття до дебілів та біомаси, як правильно назвав виборців свого сина тато преЗедента.
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