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У ПФУ назвали переваги
електронного пенсійного посвідчення

У ПФУ назвали переваги електронного пенсійного посвідчення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:25

У ПФУ назвали переваги електронного пенсійного посвідчення

Пропонуємо до обговорення:
Електронне пенсійне посвідчення – важлива новація Пенсійного фонду України.

Дивися повний текст У ПФУ назвали переваги електронного пенсійного посвідчення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:25

Для пенсионеров из зоны АТО - это электронное пенсионное удостоверение является просто куском пластика, так как с них там денег не снять и не перевести, так как эти карты ЭПУ открыты на основе Украинской платежной систему Простір, с карт которой можно только снимать деньги в Украинских банкоматах Короче, не продумали этот нюанс, как всегда!
KULANDALE
 
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