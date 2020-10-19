Електронне пенсійне посвідчення – важлива новація Пенсійного фонду України.
Дивися повний текст У ПФУ назвали переваги електронного пенсійного посвідчення.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 12:25
У ПФУ назвали переваги електронного пенсійного посвідчення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПФУ назвали переваги електронного пенсійного посвідчення.
Додано: Сер 28 жов, 2020 12:25
Для пенсионеров из зоны АТО - это электронное пенсионное удостоверение является просто куском пластика, так как с них там денег не снять и не перевести, так как эти карты ЭПУ открыты на основе Украинской платежной систему Простір, с карт которой можно только снимать деньги в Украинских банкоматах Короче, не продумали этот нюанс, как всегда!
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:31
Re: У ПФУ назвали переваги електронного пенсійного посвідчен
Как раз наоборот, продумали - украинский пенсионер снимает деньги в украинском банкомате.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:43
Так там Путлер должен всех спасти.
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:49
Re: У ПФУ назвали переваги електронного пенсійного посвідчен
Если тут Ощадбанк, то это фу-фу-фу
.......
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