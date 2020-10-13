RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд зняв "карантинні"
обмеження зарплат керівникам...

Уряд зняв "карантинні" обмеження зарплат керівникам...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:34

Уряд зняв "карантинні" обмеження зарплат керівникам...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться повідомленні пресслужби уряду.

Дивися повний текст Уряд зняв \"карантинні\" обмеження зарплат керівникам держпідприємств.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90907
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:34

карантин уже закончился? Экономика пошла в рост? Или приказ Госдепа США чтобы их гражданам платили нормально в колонии?
censerus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 02.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд змінив порядок розрахунків за газ
R2 » Чет 22 жов, 2020 09:37
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 09:37
Ratatui
Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності
R2 » Чет 22 жов, 2020 09:23
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 09:23
p_a_l
Карантинні обмеження посилили
R2 » Вів 13 жов, 2020 16:54
1 163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 жов, 2020 19:48
vlinev2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.