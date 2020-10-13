Про це йдеться повідомленні пресслужби уряду.
Дивися повний текст Уряд зняв \"карантинні\" обмеження зарплат керівникам держпідприємств.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 13:34
Уряд зняв "карантинні" обмеження зарплат керівникам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд зняв \"карантинні\" обмеження зарплат керівникам держпідприємств.
Додано: Сер 28 жов, 2020 13:34
карантин уже закончился? Экономика пошла в рост? Или приказ Госдепа США чтобы их гражданам платили нормально в колонии?
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:47
censerus, нет, государство должно терять миллиарды, но крочь из носу нужно сэкономить несколько миллионов на ЗП.
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