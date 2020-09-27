КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність...

Додано: Чет 29 жов, 2020 13:20

Sonya написав: "Зелю вибрала молодь"??????? Really???????

Ви часом не в ЦВК працюєте? Можливо для вас 40+ це молодь, не знаю. Але якраз не молодь склала найбільшу частину тих хто обрав оце.

Молодь поїхала на шашлик а не пішла на вибори, а з тих хто пішов далеко не всі з молоді, як ви їх назвали вибирали Зе. На вибір молоді впливала думка їхніх родин або студентського середовища. Ви недооцінюєте нашу молодь, вона набагато кроків попереду зеленого.

Тому пенсіонери обрали Зе, а не молодь, бо вони якраз, як мастодонти та динозаври на вибори пішли. "Зелю вибрала молодь"??????? Really???????Ви часом не в ЦВК працюєте? Можливо для вас 40+ це молодь, не знаю. Але якраз не молодь склала найбільшу частину тих хто обрав оце.Молодь поїхала на шашлик а не пішла на вибори, а з тих хто пішов далеко не всі з молоді, як ви їх назвали вибирали Зе. На вибір молоді впливала думка їхніх родин або студентського середовища. Ви недооцінюєте нашу молодь, вона набагато кроків попереду зеленого.Тому пенсіонери обрали Зе, а не молодь, бо вони якраз, як мастодонти та динозаври на вибори пішли.

Більш помітний звʼязок підтримки того чи іншого кандидата простежується залежно від віку респондентів, хоча він став менш виразним, ніж був у першому турі. І хоча Зеленський є лідером в усіх вікових групах виборців, проте найвищу підтримку він має серед наймолодших.



За Зеленського найбільше (80%) проголосували люди віком до 30 років, серед цієї вікової категорії за Петра Порошенка проголосувало 19%. Далі рівень підтримки Зеленського знижується поступово з віком до 70% серед людей у віці 60 років і старше. Натомість рейтинг Порошенка зростає потроху до 29% серед осіб віком 60 років і старше.



«Тобто, чим старші люди, тим вони більш імовірно голосували за Петра Порошенка. Але все рівно серед всіх вікових груп переважна більшість підтримала Зеленського», – пояснив Антон Грушецький.

А в усіх країнах та вже в дуже довгі часи кримінальна відповідальність за незаконне збагачення була є і буде, на відміну від України. Чому Коломойського переслідують в Америці? За несплату податків? А чому Лазаренка засудили в США на 9 років? Саме за відмивання грошей та шахрайство з банківськими переказами. Де тут податки?

Розуміння незаконного збагачення як дійсно коруп-ційно небезпечної проблеми почало з'являтися напри-кінці 70-х років ХХ століття. Першою серед міжнарод-них організацій, яка визначила невідповідність доходів і видатків посадовців займаним посадам, виконуваним функціям як незаконне збагачення та необхідність його криміналізації, стала Організація Американських Дер-жав. У ст. ІХ Міжамериканської конвенції про боротьбу з корупцією встановлюється вимога визнання як зло-чину суттєвого збільшення майна урядового чиновни-ка, що він не може зрозуміло пояснити у відношенні до його законних заробітків під час здійснення своїх функцій [4]. У той же час лише 2 (США та Канада) з 33 країн, що підписали/ратифікували Конвенцію, відмови-лися визнавати як окремий склад злочину – незаконне збагачення [5]. Докорінно інший підхід до розуміння терміну «незаконне збагачення» містить Конвенція Африканського союзу про недопущення корупції та бо-ротьбу з нею. Згідно із ст. 1 Конвенції, незаконним зба-гаченням визнається не лише значне збільшення активів державної посадової особи, яке він або вона не може раціонально обґрунтувати по відношенню до його або її доходу, а й будь-якої іншої особи [6, с. 4]. Тобто апріорі, у випадку наявності у громадянина майна значно біль-шого за його офіційні доходи незалежно від належності державній службі, це буде визнаватися актом корупції та вимагатиме відповідного розслідування.На теренах європейського континенту в рамках Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією та Конвенції складеної на основі ст. К. 3 (2) (с) Договору про Європейський Союз по боротьбі з корупцією, яка стосується посадових осіб Європей-ських Співтовариств або посадових осіб держав-чле-нів Європейського Союзу взагалі відсутні будь-які згадки про таке кримінальне діяння як «незаконне збагачення».



Незаконне - це те, за яке не сплачено податки. Майже в усьму світі:file:///C:/Users/836D~1/AppData/Local/Temp/Nvmgu_jur_2013_6-1(2)__53.pdfОпа, виявляеється, в ЄС такого визначення злочину немає, як і в США і Канаді, а від нас вимагають.