RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Київській області вночі
підірвали банкомати і вкрали...

У Київській області вночі підірвали банкомати і вкрали...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:41

У Київській області вночі підірвали банкомати і вкрали...

Пропонуємо до обговорення:
У ніч на середу, 28 жовтня, в Київській області невідомі підірвали банкомати і викрали касети з грошима.

Дивися повний текст У Київській області вночі підірвали банкомати і вкрали гроші (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90916
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні шахраї використовують банкомати і роблять...
R2 » Пон 26 жов, 2020 12:47
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 12:52
ALexxxS
У Запорізькій області буде найбільша в Україні...
R2 » Пон 28 вер, 2020 07:46
3 205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 15:59
велвел
Злочинці підірвали банкомат ПриватБанку та викрали 1 млн грн
R2 » Пон 28 вер, 2020 14:41
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 14:41
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3058)
28.10.2020 17:11
Мегабанк (3480)
28.10.2020 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.