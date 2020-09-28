У ніч на середу, 28 жовтня, в Київській області невідомі підірвали банкомати і викрали касети з грошима.
Дивися повний текст У Київській області вночі підірвали банкомати і вкрали гроші (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:41
У Київській області вночі підірвали банкомати і вкрали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Київській області вночі підірвали банкомати і вкрали гроші (фото).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|