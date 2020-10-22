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У ВР пропонують підвищити ліміт
на закордонні посилки до...

У ВР пропонують підвищити ліміт на закордонні посилки до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:05

У ВР пропонують підвищити ліміт на закордонні посилки до...

Пропонуємо до обговорення:
Активізувалися "сірі" схеми ввезення товарів на територію України.

Дивися повний текст У ВР пропонують підвищити ліміт на закордонні посилки до 150 євро.
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Сделайте хоть 1000 евро. Вуйкам это до лампочки.
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