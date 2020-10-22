Активізувалися "сірі" схеми ввезення товарів на територію України.
Дивися повний текст У ВР пропонують підвищити ліміт на закордонні посилки до 150 євро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:05
У ВР пропонують підвищити ліміт на закордонні посилки до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ВР пропонують підвищити ліміт на закордонні посилки до 150 євро.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|