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У ВР пропонують підвищити ліміт на закордонні посилки до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:05
Пропонуємо до обговорення:
Активізувалися "сірі" схеми ввезення товарів на територію України.
Дивися повний текст У ВР пропонують підвищити ліміт на закордонні посилки до 150 євро
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Додано: Сер 28 жов, 2020 16:05
Сделайте хоть 1000 евро. Вуйкам это до лампочки.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:49
А можно по такому же сценарию налоговый лимит получать?
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p_a_l
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:52
Опять кто-то, что-то подмутить решил.
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Ratatui
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