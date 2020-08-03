Як передає Укрінформ з посиланням на dpa international, про це повідомили Білому домі.
Дивися повний текст Трамп зменшив квоту на біженців до історичного мінімуму.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 16:05
Трамп зменшив квоту на біженців до історичного мінімуму
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Дивися повний текст Трамп зменшив квоту на біженців до історичного мінімуму.
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