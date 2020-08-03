RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Трамп зменшив квоту на біженців
до історичного мінімуму

Трамп зменшив квоту на біженців до історичного мінімуму
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:05

Трамп зменшив квоту на біженців до історичного мінімуму

Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ з посиланням на dpa international, про це повідомили Білому домі.

Дивися повний текст Трамп зменшив квоту на біженців до історичного мінімуму.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90916
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ціни на яблука впали до п'ятирічного мінімуму
R2 » Вів 15 вер, 2020 10:36
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 10:36
ALexxxS
Трамп розглядає можливість заборони на роботу Alibaba у США
R2 » Пон 17 сер, 2020 13:07
1 548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 13:07
providnyk
У світі до рекордного мінімуму впав попит на ювелірні вироби
R2 » Пон 03 сер, 2020 07:01
4 418
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 14:50
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3058)
28.10.2020 17:11
Мегабанк (3480)
28.10.2020 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.