RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Криклій повідомив, коли запрацює
система автоматичного...

Криклій повідомив, коли запрацює система автоматичного...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:07

Криклій повідомив, коли запрацює система автоматичного...

Пропонуємо до обговорення:
Від 1 січня 2021 року в Україні запрацює система автоматичного габаритно-вагового контролю.

Дивися повний текст Криклій повідомив, коли запрацює система автоматичного зважування фур і чим обернеться перевантаження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90916
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:07

Этот пиарщик по-круче своего предшественника гиперлупа.Умеет сотрясать воздух.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МОЗ розповіли, коли з'явиться українська вакцина проти...
R2 » Сер 21 жов, 2020 10:31
3 271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 15:03
valera2011
Ляшко розповів, що робити, коли за ковід-лікування...
R2 » Пон 19 жов, 2020 14:47
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:47
sena_2008atp
В'ячеслав Лаба: онлайн казино в Україні. Коли ставка на...
R2 » Чет 19 лип, 2018 14:44
2 822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 12:12
Angelika7777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3058)
28.10.2020 17:11
Мегабанк (3480)
28.10.2020 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.