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Кабмін підтримав закон про
посилення підтримки літніх...

Кабмін підтримав закон про посилення підтримки літніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:13

Кабмін підтримав закон про посилення підтримки літніх...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили глава уряду Денис Шмигаль і народний депутат Олексій Гончаренко в своїх Telegram-каналу

Дивися повний текст Кабмін підтримав закон про посилення підтримки літніх людей: що пропонується.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:13

Похилий вік - це який?
elenagr777
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:48

Это только у кого заслуги перед родиной. Наверное, менты-генералы какие-то блатные и прокуроры с судьями.
hxbbgaf
 
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