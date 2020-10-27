Про це повідомили глава уряду Денис Шмигаль і народний депутат Олексій Гончаренко в своїх Telegram-каналу
Дивися повний текст Кабмін підтримав закон про посилення підтримки літніх людей: що пропонується.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 16:13
Кабмін підтримав закон про посилення підтримки літніх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін підтримав закон про посилення підтримки літніх людей: що пропонується.
Додано: Сер 28 жов, 2020 20:48
Это только у кого заслуги перед родиной. Наверное, менты-генералы какие-то блатные и прокуроры с судьями.
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