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Кабмін виділив 2 млрд грн на
доплати працівникам Нацполіції

Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:45

Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України виділив 1,979 млрд грн на доплати працівникам Національної поліції, які безпосередньо зайнятим в боротьбі з поширенням коронавируса.

Дивися повний текст Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:45

а врачам и больницам снова по губам...
ruslan42212
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