Кабінет міністрів України виділив 1,979 млрд грн на доплати працівникам Національної поліції, які безпосередньо зайнятим в боротьбі з поширенням коронавируса.
Дивися повний текст Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 16:45
Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції
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Дивися повний текст Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції.
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