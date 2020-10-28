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Кабмін виділив 2 млрд грн на
доплати працівникам Нацполіції

Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:45

Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України виділив 1,979 млрд грн на доплати працівникам Національної поліції, які безпосередньо зайнятим в боротьбі з поширенням коронавируса.

Дивися повний текст Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:45

а врачам и больницам снова по губам...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:40

Смахивает на строительство полицейского государства - задабривают силовиков.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:09

2-ве зарисовки. Останавливает полиция (у меня номера другой области поэтому им каждый раз интересно куда я еду) подходит ряшка такая упитанная, как он нормативы сдает ХЗ или их нет у них, ну так вот я его минуту уговаривал одеть маску в разговоре со мной. Суета на участке выборном, полиции чел 30 наверное, не меньше и куча еще всяких заинтересованных лиц, и вот вся эта толпа кучкуется на улице перед участком с плотностью такой что продираться нужно что бы пройти, и у всех полицейских есть маски, но у всех они на подбородках.
Igorten
 
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