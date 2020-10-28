Кабінет міністрів України виділив 1,979 млрд грн на доплати працівникам Національної поліції, які безпосередньо зайнятим в боротьбі з поширенням коронавируса.
Дивися повний текст Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 16:45
Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін виділив 2 млрд грн на доплати працівникам Нацполіції.
Додано: Сер 28 жов, 2020 19:40
Смахивает на строительство полицейского государства - задабривают силовиков.
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:09
2-ве зарисовки. Останавливает полиция (у меня номера другой области поэтому им каждый раз интересно куда я еду) подходит ряшка такая упитанная, как он нормативы сдает ХЗ или их нет у них, ну так вот я его минуту уговаривал одеть маску в разговоре со мной. Суета на участке выборном, полиции чел 30 наверное, не меньше и куча еще всяких заинтересованных лиц, и вот вся эта толпа кучкуется на улице перед участком с плотностью такой что продираться нужно что бы пройти, и у всех полицейских есть маски, но у всех они на подбородках.
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