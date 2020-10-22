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Як змінювалася ціна на газ для
українців за останні три...

Як змінювалася ціна на газ для українців за останні три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:15

Як змінювалася ціна на газ для українців за останні три...

Пропонуємо до обговорення:
З початком осені в Україні знову дорожчає газ для населення.

Дивися повний текст Як змінювалася ціна на газ для українців за останні три роки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:15

Ціна доставки на початку графіку включена в ціну газу, а у кінці графіка виключена з неї?
smromko
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:42

А почему не плюсуете транспортировку?Общая цифра буде "интереснее".Как можно сравнивать цену в 2018г.газ вместе с транспортировкой и 2020г. цену одного газа.Это циничная манипуляция для дураков.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:43

почему-то в статье умолчали, что приведенные цены до 2020 года содержали также и транспортировку газа, а цены 2020 года нет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:44

А что киевляне это вся УКРАИНА?.Информация-отстой.
sena_2008atp
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