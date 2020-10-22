З початком осені в Україні знову дорожчає газ для населення.
Дивися повний текст Як змінювалася ціна на газ для українців за останні три роки (інфографіка).
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:15
Як змінювалася ціна на газ для українців за останні три...
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Дивися повний текст Як змінювалася ціна на газ для українців за останні три роки (інфографіка).
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:15
Ціна доставки на початку графіку включена в ціну газу, а у кінці графіка виключена з неї?
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:42
А почему не плюсуете транспортировку?Общая цифра буде "интереснее".Как можно сравнивать цену в 2018г.газ вместе с транспортировкой и 2020г. цену одного газа.Это циничная манипуляция для дураков.
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:43
почему-то в статье умолчали, что приведенные цены до 2020 года содержали также и транспортировку газа, а цены 2020 года нет...
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