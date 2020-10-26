Уряд Іспанії планує запровадити підвищення податків для осіб і корпорацій з високим доходом у новому бюджеті на 2021 рік.
Дивися повний текст Іспанія планує ввести податок для найбагатших через коронакризу.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:39
Іспанія планує ввести податок для найбагатших через...
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Дивися повний текст Іспанія планує ввести податок для найбагатших через коронакризу.
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