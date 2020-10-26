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Іспанія планує ввести податок для найбагатших через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:39
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Іспанії планує запровадити підвищення податків для осіб і корпорацій з високим доходом у новому бюджеті на 2021 рік.
Дивися повний текст Іспанія планує ввести податок для найбагатших через коронакризу
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:39
а когда наших олигархов немного пощипают?...
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