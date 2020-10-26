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Іспанія планує ввести податок
для найбагатших через...

Іспанія планує ввести податок для найбагатших через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:39

Іспанія планує ввести податок для найбагатших через...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Іспанії планує запровадити підвищення податків для осіб і корпорацій з високим доходом у новому бюджеті на 2021 рік.

Дивися повний текст Іспанія планує ввести податок для найбагатших через коронакризу.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:39

а когда наших олигархов немного пощипают?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:33

  Тракторист написав:а когда наших олигархов немного пощипают?...

У них в Украине одни долги
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:26

Тракторист

300 тысяч в год это по испанским меркам копейки. Сэр хочет, чтоб пощипали его?
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:10

  vladkokovlad007 написав:Тракторист

300 тысяч в год это по испанским меркам копейки. Сэр хочет, чтоб пощипали его?

Средняя заработная плата в Испании в 2020 году составляет 1750 — 2250 евро в месяц или 21000-27000 евро в год, 300 тыс. евро это больше чем в 10 раз!
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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