Уряд Іспанії планує запровадити підвищення податків для осіб і корпорацій з високим доходом у новому бюджеті на 2021 рік.
Дивися повний текст Іспанія планує ввести податок для найбагатших через коронакризу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:39
Іспанія планує ввести податок для найбагатших через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іспанія планує ввести податок для найбагатших через коронакризу.
Додано: Сер 28 жов, 2020 21:33
За Виталия Наливкина!
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:26
Тракторист
300 тысяч в год это по испанским меркам копейки. Сэр хочет, чтоб пощипали его?
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:10
Средняя заработная плата в Испании в 2020 году составляет 1750 — 2250 евро в месяц или 21000-27000 евро в год, 300 тыс. евро это больше чем в 10 раз!
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:50
А в Україні уряд скасував обмеження на високі зарплати топменеджерам держпідприємств )))
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:00
Ну почему-же, ограничения для них возвращены:
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:37
у нас сейчас керманычи лоб наморщат и накропают что-то похожее, только платить его будут отнюдь не самые богатые, а очень даже наоборот.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:58
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:09
вы не путаете "налог на бедность" с "налогом на бедных"?...
и очевидно вы не в курсе, что эпоха бедности в Украине закончилась и началась эпоха нищеты...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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