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Іспанія планує ввести податок
для найбагатших через...

Іспанія планує ввести податок для найбагатших через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:39

Іспанія планує ввести податок для найбагатших через...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Іспанії планує запровадити підвищення податків для осіб і корпорацій з високим доходом у новому бюджеті на 2021 рік.

Дивися повний текст Іспанія планує ввести податок для найбагатших через коронакризу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:39

а когда наших олигархов немного пощипают?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:33

  Тракторист написав:а когда наших олигархов немного пощипают?...

У них в Украине одни долги
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 22:26

Тракторист

300 тысяч в год это по испанским меркам копейки. Сэр хочет, чтоб пощипали его?
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:10

  vladkokovlad007 написав:Тракторист

300 тысяч в год это по испанским меркам копейки. Сэр хочет, чтоб пощипали его?

Средняя заработная плата в Испании в 2020 году составляет 1750 — 2250 евро в месяц или 21000-27000 евро в год, 300 тыс. евро это больше чем в 10 раз!
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:50

А в Україні уряд скасував обмеження на високі зарплати топменеджерам держпідприємств )))
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/28/666688/
lesiv_michael
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:00

  lesiv_michael написав:А в Україні уряд скасував обмеження на високі зарплати топменеджерам держпідприємств )))
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/28/666688/

Ну почему-же, ограничения для них возвращены:
Також повернуті обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1,25 млн грн.

https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-min ... dpriyemstv
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:37

  Тракторист написав:а когда наших олигархов немного пощипают?...

у нас сейчас керманычи лоб наморщат и накропают что-то похожее, только платить его будут отнюдь не самые богатые, а очень даже наоборот.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:58

  Тракторист написав:а когда наших олигархов немного пощипают?...

Украина введет налог на бедность.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:09

  ruvex написав:
  Тракторист написав:а когда наших олигархов немного пощипают?...

Украина введет налог на бедность.

вы не путаете "налог на бедность" с "налогом на бедных"?... ;)

и очевидно вы не в курсе, что эпоха бедности в Украине закончилась и началась эпоха нищеты... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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