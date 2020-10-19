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Як захиститися від рейдерства:
поради від Мін'юсту

Як захиститися від рейдерства: поради від Мін'юсту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:53

Як захиститися від рейдерства: поради від Мін'юсту

Пропонуємо до обговорення:
Законодавче визначення поняття «Рейдерство» на сьогоднішній день в Україні відсутнє.

Дивися повний текст Як захиститися від рейдерства: поради від Мін'юсту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:53

Да, кто ЭТО пережил. Не позавидуешь...
gamaun
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