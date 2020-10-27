Про це йдеться в порядку денному засідання уряду 28 жовтня.
Дивися повний текст Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації до кінця 2020 року (оновлено).
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:15
Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації до кінця 2020 року (оновлено).
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