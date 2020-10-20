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В Україні змінять принцип
встановлення тарифів на паркування

В Україні змінять принцип встановлення тарифів на паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:52

В Україні змінять принцип встановлення тарифів на паркування

Пропонуємо до обговорення:
При встановленні тарифу на послуги з користування майданчиками для платного паркування будуть враховувати інвестиційну складову.

Дивися повний текст В Україні змінять принцип встановлення тарифів на паркування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:52

значит надо ожидать роста тарифов?...
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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