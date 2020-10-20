При встановленні тарифу на послуги з користування майданчиками для платного паркування будуть враховувати інвестиційну складову.
Дивися повний текст В Україні змінять принцип встановлення тарифів на паркування.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:52
В Україні змінять принцип встановлення тарифів на паркування
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Дивися повний текст В Україні змінять принцип встановлення тарифів на паркування.
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