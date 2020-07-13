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Коломойський вимагає права
перегляду судових рішень у...

Коломойський вимагає права перегляду судових рішень у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:44

Коломойський вимагає права перегляду судових рішень у...

Пропонуємо до обговорення:
Завтра зранку Конституційний суд розгляне скаргу «Запорізького заводу феросплавів», який належить групі «Приват», на законність щодо неможливості перегляду виконаних судових рішень.

Дивися повний текст Коломойський вимагає права перегляду судових рішень у Конституційному суді.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:44

В коррупционном "суде".
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