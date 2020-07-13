|
|
Коломойський вимагає права перегляду судових рішень у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 20:44
Пропонуємо до обговорення:
Завтра зранку Конституційний суд розгляне скаргу «Запорізького заводу феросплавів», який належить групі «Приват», на законність щодо неможливості перегляду виконаних судових рішень.
Дивися повний текст Коломойський вимагає права перегляду судових рішень у Конституційному суді
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90924
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 28 жов, 2020 20:44
В коррупционном "суде".
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21877
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1599 раз.
- Подякували: 2270 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор