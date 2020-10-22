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Онлайн-кредити і ... шахраї. Як захищатися від "липових"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Потреба в онлайн-кредитах на карту серед населення і більш лояльна процедура їх оформлення в МФО, ніж у банку, призводить до можливості шахрайства і найчастіше за допомогою чужих персональних даних.
Дивися повний текст Онлайн-кредити і ... шахраї. Як захищатися від \"липових\" кредитів?
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Додано: Сер 28 жов, 2020 20:46
Те, кто это у нас разрешили (выдавать кредиты без присутствия человека и без подписи), такие же преступники и действуют заодно с мошенниками.
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