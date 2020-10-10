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Huawei показала зростання виручки всупереч всім санкціям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 23:24
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на санкції з боку американської влади, Huawei не тільки продовжує випускати флагманські смартфони з передовими технологіями, а й демонструє позитивну фінансову динаміку. Згідно опублікованому звіту за перші три квартали 2020 року, виручка компанії помітно зросла в порівнянні з аналогічним періодом 2019 го.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 23:24
Вам хоч заплатили за цю джинсу?
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