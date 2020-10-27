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Кабмін просить ЄІБ про 25 млн євро для допомоги бізнесу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 07:26
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів звернеться до Європейського інвестиційного банку з проханням профінансувати 25 млн євро для допомоги малим та середнім підприємствам у боротьбі з COVID-19. Уряд схвалив відповідне розпорядження на сьогоднішньому засіданні.
Дивися повний текст Кабмін просить ЄІБ про 25 млн євро для допомоги бізнесу у боротьбі з COVID-19
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Додано: Чет 29 жов, 2020 07:26
На дороги или доплаты МВД？
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