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Міжбанк: вихід НБУ з продажем валюти вирівняв попит і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:02
Пропонуємо до обговорення:
Середу пройшли дуже цікаво на валютному ринку. З одного боку - долар продовжив дорожчати і за день виріс майже на 3 копійки - з ранкових 28,365 / 28,38 гривень до 28,39 / 28,41. З іншого - подешевшав євро з 33,39 / 33,40 до 33,31 / 33,33 до кінця дня.
Дивися повний текст Міжбанк: вихід НБУ з продажем валюти вирівняв попит і пропозицію на ринку
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Додано: Чет 29 жов, 2020 09:02
НБУ вийшов з метою трошки заспокоїти ринок. Тоді виникає питання, навіщо тиждень тому було заявляти про те, що гривня не потребує підтримки регулятора, і гравці самі знаходять консенсус, тому він не стане втручатися у хід торгів. Це якийсь абсурд. Команда шевченкера демонструє повний хаос своїми діями. Спочатку вони запевняли всіх, що гривня значно переоцінена, тому в девальвації немає нічого страшного, тим самим спровокували швидке падіння курсу з 27 до 28.4, а тепер, коли побачили, що не можуть відкупатися по більшому курсу, починають гасити "пожежу".
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