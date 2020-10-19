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Прем'єр України заявляє про швидке зближення позицій з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 10:40
Пропонуємо до обговорення:
"Україні вдалося істотно просунутися у виконанні своїх зобов'язань", - написав глава уряду в телеграм-каналі, подякувавши директора Європейського департаменту МВФ Альфреда Каммера за діалог.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:40
да-да, особенно решение конституционного суда ой как приблизило
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andretar
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