RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прем'єр України заявляє про
швидке зближення позицій з МВФ

Прем'єр України заявляє про швидке зближення позицій з МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:40

Прем'єр України заявляє про швидке зближення позицій з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
"Україні вдалося істотно просунутися у виконанні своїх зобов'язань", - написав глава уряду в телеграм-каналі, подякувавши директора Європейського департаменту МВФ Альфреда Каммера за діалог.

Дивися повний текст Прем'єр України заявляє про швидке зближення позицій з МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90936
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 10:40

да-да, особенно решение конституционного суда ой как приблизило
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:44

Демоны модерирования чем вам слова песни то не угодили ? Да ну вас, трите трите :)
Igorten
 
Повідомлень: 4124
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:50

Re: Прем'єр України заявляє про швидке зближення позицій з М

Сегодня, 29 октября, посол Украины при ЕС Николай Точицкий написал обращение к вицепремьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.

Отмечается, что он назвал решение Конституционного суда угрожающим Украине лишением безвиза.

По его словам, Европейская комиссия начнет запуск механизма о временном лишении Украины безвиза. Он заверил, что раз Украина не придерживается тех критериев, по которым безвиз был получен, то страна не может участвовать в программе безвиза.

В ЕС предлагают Украине как можно быстрее внести в Конституцию все изменения, которые позволят стране соответствовать критериям безвиза, в том числе в антикоррупционной деятельности.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/218093_1603971282
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8481
З нами з: 20.09.12
Подякував: 693 раз.
Подякували: 879 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Данилишин заявляє про вимивання з України понад $25 млрд...
R2 » Пон 26 жов, 2020 15:49
5 296
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 15:40
Конрад Карлович
"Бізнес шанованих людей" за три роки вивів із України...
R2 » Пон 19 жов, 2020 16:01
1 244
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 17:29
Вкладчик1234
МОЗ України просить СБ збільшити фінансування на...
R2 » Пон 19 жов, 2020 15:10
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 17:04
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90541)
29.10.2020 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.