Прем'єр України заявляє про швидке зближення позицій з МВФ
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Сегодня, 29 октября, посол Украины при ЕС Николай Точицкий написал обращение к вицепремьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.
Отмечается, что он назвал решение Конституционного суда угрожающим Украине лишением безвиза.
По его словам, Европейская комиссия начнет запуск механизма о временном лишении Украины безвиза. Он заверил, что раз Украина не придерживается тех критериев, по которым безвиз был получен, то страна не может участвовать в программе безвиза.
В ЕС предлагают Украине как можно быстрее внести в Конституцию все изменения, которые позволят стране соответствовать критериям безвиза, в том числе в антикоррупционной деятельности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.