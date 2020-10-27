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В ЄС натякнули на припинення
фінансової допомоги Україні...

В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06

В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в коментарі Представництва Євросоюзу в Україні на запит кореспондента УНІАН.

Дивися повний текст В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні через рішення Конституційного суду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06

Предсказать вам курс валют?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06

связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами

Меня терзают смутные сомнения, а эти органы вообще работали ? Может это постанова, что бы прикрыть несостоятельность этих органов. Где борьба с коррупцией, да мы тут почти пол страны пересадили, но в последний момент ...
Лучшее, что могла бы сделать Европа, это просто помахать ручкой и сказать в духе Ильфа и Петрова только наоборот "Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед." :)
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 29 жов, 2020 11:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:08

  p_a_l написав:Предсказать вам курс валют?


Да
Если сникнет парус -
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Investor_K
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