Про це йдеться в коментарі Представництва Євросоюзу в Україні на запит кореспондента УНІАН.
Дивися повний текст В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні через рішення Конституційного суду.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06
В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні через рішення Конституційного суду.
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06
Меня терзают смутные сомнения, а эти органы вообще работали ? Может это постанова, что бы прикрыть несостоятельность этих органов. Где борьба с коррупцией, да мы тут почти пол страны пересадили, но в последний момент ...
Лучшее, что могла бы сделать Европа, это просто помахать ручкой и сказать в духе Ильфа и Петрова только наоборот "Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед." :)
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 29 жов, 2020 11:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:08
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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