Про це йдеться в коментарі Представництва Євросоюзу в Україні на запит кореспондента УНІАН.
Дивися повний текст В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні через рішення Конституційного суду.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06
В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні через рішення Конституційного суду.
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:06
Меня терзают смутные сомнения, а эти органы вообще работали ? Может это постанова, что бы прикрыть несостоятельность этих органов. Где борьба с коррупцией, да мы тут почти пол страны пересадили, но в последний момент ...
Лучшее, что могла бы сделать Европа, это просто помахать ручкой и сказать в духе Ильфа и Петрова только наоборот "Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед." :)
Востаннє редагувалось Igorten в Чет 29 жов, 2020 11:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:08
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 29 жов, 2020 12:39
ЕС должен запретит безвиз только всем чинушам, судьям, ментам, прокурорам, сбу. МВФ должен перестать кредитовать мафию через нбу можно например давать деньги в ЕБРР а они уже с филиалами зап.банков будут кредитовать экономику
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:18
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:22
При Порошенко хоть воровали, но пытались скрыть и работали на имиджем страны. При зе - воруют в открытую и ложили на всех и вся. Еще и закон под себя перекрутили. Супер! Еще одно покращення от зе. Где он теперь со своими вопросами к Порошенко?
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:53
"созданные после Революции достоинства по требованию украинского народа". А можно ссылочку на результаты референдума или как там украинский народ требовал?
господа модераторы - какой пункт правил я нарушил этим коментом?
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Додано: Чет 29 жов, 2020 16:28
Відправим суддів-зрадників КСУ до Ростова! -
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