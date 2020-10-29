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В ЄС натякнули на припинення
фінансової допомоги Україні...

В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:37

Re: В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні

  fiona98 написав:Особенно радует что Ахметка первый лопнет вместе со своими *зелеными тарифами*.


Учитывая что Ахметовы и сотоварищи неплохо устроились что при Порошенко, что при Зеленском, то подозреваю, что их проблему будут решаться в первую очередь за наш счет ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:26

финансовая помощь от ЕС меньше чем расходы на никому ненужные органы..
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