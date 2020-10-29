Учитывая что Ахметовы и сотоварищи неплохо устроились что при Порошенко, что при Зеленском, то подозреваю, что их проблему будут решаться в первую очередь за наш счет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:37
Re: В ЄС натякнули на припинення фінансової допомоги Україні
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:26
финансовая помощь от ЕС меньше чем расходы на никому ненужные органы..
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