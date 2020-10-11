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Subaru Forester Sport почав
оснащуватися новим турбомотором

Subaru Forester Sport почав оснащуватися новим турбомотором
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:20

Subaru Forester Sport почав оснащуватися новим турбомотором

Пропонуємо до обговорення:
Раніше у Subaru Forester в комплектації XT був чотирициліндровий 2,0 л турбомотор потужністю 250 к.с ..

Дивися повний текст Subaru Forester Sport почав оснащуватися новим турбомотором.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 11:20

Верните, хотя бы тот 2.0 turbo, что был.
А лучше 2.5 turbo, который был еще раньше.
Angelo77
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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