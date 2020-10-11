Раніше у Subaru Forester в комплектації XT був чотирициліндровий 2,0 л турбомотор потужністю 250 к.с ..
Дивися повний текст Subaru Forester Sport почав оснащуватися новим турбомотором.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:20
Subaru Forester Sport почав оснащуватися новим турбомотором
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Subaru Forester Sport почав оснащуватися новим турбомотором.
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:20
Верните, хотя бы тот 2.0 turbo, что был.
А лучше 2.5 turbo, который был еще раньше.
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