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МАУ припиняє роботу ще 5
зарубіжних представництв у...

МАУ припиняє роботу ще 5 зарубіжних представництв у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:51

МАУ припиняє роботу ще 5 зарубіжних представництв у...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) вирішила припинити діяльність структурних підрозділів в Швейцарії, Іспанії, Італії, Німеччини та Австрії в зв'язку зі скороченням штату.

Дивися повний текст МАУ припиняє роботу ще 5 зарубіжних представництв у зв'язку зі скороченням штату.
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