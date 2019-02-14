Якщо у шукачів не виходить знайти роботу самостійно, вони інколи з відчаю погоджуються на сумнівні пропозиції роботодавців.
Дивися повний текст 5 схем шахрайства при працевлаштуванні (інфографіка).
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:12
5 схем шахрайства при працевлаштуванні (інфографіка)
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Дивися повний текст 5 схем шахрайства при працевлаштуванні (інфографіка).
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:12
Была схема, когда Вас типа берут на работу, но Вам нужно проплатить проживание в общаге, на 6 месяцев вперед! Для иногородних эту схему в начале 2010 крутили, не знаю как сейчас.
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