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5 схем шахрайства при
працевлаштуванні (інфографіка)

5 схем шахрайства при працевлаштуванні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:12

5 схем шахрайства при працевлаштуванні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Якщо у шукачів не виходить знайти роботу самостійно, вони інколи з відчаю погоджуються на сумнівні пропозиції роботодавців.

Дивися повний текст 5 схем шахрайства при працевлаштуванні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:12

Была схема, когда Вас типа берут на работу, но Вам нужно проплатить проживание в общаге, на 6 месяцев вперед! Для иногородних эту схему в начале 2010 крутили, не знаю как сейчас.
KULANDALE
 
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