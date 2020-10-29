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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:59
Re: Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на...
О, новый сезон "Скотов" на подходе
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:50
Є така річ як оборотність коштів! Якщо немає критичної ситуації, не можна взяти і заморозити 60млрд
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:49
а конфеты рошен не будут приравнены к пыткам?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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