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Кабмін дозволив витрачати
коронавірусні гроші на...

Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:59

Re: Кабмін дозволив витрачати коронавірусні гроші на...

О, новый сезон "Скотов" на подходе
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:50

Є така річ як оборотність коштів! Якщо немає критичної ситуації, не можна взяти і заморозити 60млрд
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:49

  Марта написав:Тракторист сериалы круглосуточно, и спец диета конфеты рошен.

а конфеты рошен не будут приравнены к пыткам?... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:22

Нет 1000 на снимок??? Лежи и не *******. Воды питьевой нет. Даже санитарка не подходит!!!
Галина441
 
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