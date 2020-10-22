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В LG розповіли, що робити
з "сірими" телевізорами

В LG розповіли, що робити з "сірими" телевізорами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:47

В LG розповіли, що робити з "сірими" телевізорами

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє itc.ua з посиланням на заяву LG.

Дивися повний текст В LG розповіли, що робити з \"сірими\" телевізорами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:47

Дуже дієвий крок до легалізації ринку. Треба, щоб інші виробники зробили так само.
Всюдиносапхайчик
 
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