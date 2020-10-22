Про це повідомляє itc.ua з посиланням на заяву LG.
Дивися повний текст В LG розповіли, що робити з \"сірими\" телевізорами.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:47
В LG розповіли, що робити з "сірими" телевізорами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В LG розповіли, що робити з \"сірими\" телевізорами.
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:47
Дуже дієвий крок до легалізації ринку. Треба, щоб інші виробники зробили так само.
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