Рішення Конституційного Суду визнає нечинними низку положень законів.
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" пояснили нюанс із рішенням КСУ про скасування е-декларацій.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:58
У "Слузі народу" пояснили нюанс із рішенням КСУ про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" пояснили нюанс із рішенням КСУ про скасування е-декларацій.
Додано: Чет 29 жов, 2020 13:58
Вже пора застосовувати заходи обачності, позаблоковувати нах.. їхні кредитки за кордоном, нехай знову відчують себе папуасами.
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