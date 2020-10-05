Тест перед Днем Конституції допоможе дізнатися більше цікавих фактів про національну валюту.
Дивися повний текст 🇺🇦 Конституція = гривня = держава: що Ви знаєте про нацвалюту України? (тест).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 жов, 2020 14:26
Конституція = гривня = держава: що Ви знаєте про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 🇺🇦 Конституція = гривня = держава: що Ви знаєте про нацвалюту України? (тест).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|