Кабінет міністрів України перерозподілив 1,4 млрд грн для забезпечення виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.
Дивися повний текст Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати шахтарям.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:35
Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати шахтарям.
Додано: Чет 29 жов, 2020 14:36
Ну так да, наверное проще. Кто то нажил, перекрыли бюджетными. Правильной дорогой идете товарищи.
Додано: Чет 29 жов, 2020 14:48
Re: Уряд перерозподілив 1,4 мільярда гривень на зарплати...
Всё же немного не так.
- Это стоимость "Роттердам +" (была всё же правильная формула и электроэнергия была в достатке не было коллапса)
И "борьбы с коррупцией" - особенно в угледобывающей отрасли.
Потеря которой - сравнима потерей независимости Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 29 жов, 2020 14:53
Правильно, зачем Ахметову платить шахтарям? Уряд оплатит.
Приватизация прибыли, национализация убытков
За Виталия Наливкина!
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